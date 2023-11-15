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Культуромания

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Картина Деррика Адамса «Созвездие цветных полос 6» уйдет с молотка

Картина Деррика Адамса «Созвездие цветных полос 6» уйдет с молотка

На площадке Artsy Auctions проходят торги, посвященные послевоенному и современному искусству. Одним из лотов на них стала картина современного американского художника Деррика Адамса «Созвездие цветных полос 6».

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