Картина Деррика Адамса «Созвездие цветных полос 6» уйдет с молотка

На площадке Artsy Auctions проходят торги, посвященные послевоенному и современному искусству. Одним из лотов на них стала картина современного американского художника Деррика Адамса «Созвездие цветных полос 6».
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