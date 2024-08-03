Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 361 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Позорище на весь мир!!!Эксперт Подольска...
  • Лидия Санникова
    Про "величие" насмешил...Трамп заявил, что...
  • Валерий Путря
    Потребовали, и ЧТО? Просроченный гауляйтер на эти требования давно положил свой ржавый болт!В Хмельницком жен...

Губерниев поддержал слова Ласицкене, назвавшей космосом рекорд украинки Магучих

Губерниев поддержал слова Ласицкене, назвавшей космосом рекорд украинки Магучих

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" поддержал слова олимпийской чемпионки Токио - 2020 по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, которая назвала "абсолютным космосом" выступления украинской легкоатлетки Ярославы Магучих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх