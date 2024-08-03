Губерниев поддержал слова Ласицкене, назвавшей космосом рекорд украинки Магучих

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" поддержал слова олимпийской чемпионки Токио - 2020 по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, которая назвала "абсолютным космосом" выступления украинской легкоатлетки Ярославы Магучих.
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