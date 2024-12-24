Военный раскрыл способ сдачи в плен для военных ВСУ

Желающие сдаться в плен солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) дожидаются прямого контакта с российскими военными, рассказал РИА Новости замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, состоящего из ранее служивших в рядах украинской армии и попавших в плен, с позывным «Жак».
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