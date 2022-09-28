Глава немецкой оппозиции Мерц объяснился за слова об украинских беженцах

- Я сожалею об использовании слов "социальный туризм". Это было неверное описание проблемы, наблюдаемой в отдельных случаях, - объяснил Мерц и добавил, что если выбор его слов кто-то воспринял как оскорбление, то он официально приносит извинения.
- Я сожалею об использовании слов "социальный туризм". Это было неверное описание проблемы, наблюдаемой в отдельных случаях, - объяснил Мерц и добавил, что если выбор его слов кто-то воспринял как оскорбление, то он официально приносит извинения.
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