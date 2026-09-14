Вместо нынешних систем ПВО будут лазеры?

В США активно работают над созданием лазеров на замену системам ПВО, заявил президент Трамп. Болтливый дедушка Дональд сообщил, что производство лазеров станет «большим направлением».
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