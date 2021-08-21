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В Крыму и Севастополе планируется обеспечить жильем всех очередников до 2030 года

В Крыму и Севастополе планируется обеспечить жильем всех очередников до 2030 года

В ближайшие десять лет в Республике Крым и Севастополе планируется ликвидировать жилищную очередь. Соответствующие изменения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» подготовил Минстрой РФ.

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