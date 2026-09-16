NCIS: New York To Welcome NCIS' Jimmy Palmer And More 'Familiar Faces' From The Franchise

NCIS: New York will bring in Jimmy Palmer from the original NCIS this season - and we should expect more familiar faces, too.
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