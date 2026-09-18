Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Скованные одной схемой.

Скованные одной схемой.

Непрозрачные цепочки поставок топлива в регионах привлекли внимание ФАС Как стало известно “Ъ”, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила в отдельных регионах многоступенчатые схемы — цепочки поставок топлива, при которых стоимость продукта на АЗС повышалась почти на 70% от отпускной цены с НПЗ.

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