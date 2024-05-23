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Конгрессмен Маккол показал карту РФ с зоной досягаемости ракетами ATACMS

Конгрессмен Маккол показал карту РФ с зоной досягаемости ракетами ATACMS

Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал госсекретаря Энтони Блинкена пересмотреть политику о запрете Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России.

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