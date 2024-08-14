Причиной пожара в ТРЦ «Рио» в Москве стало короткое замыкание. К данному моменту он полностью потушен.
В Москве начался пожар в ТЦ «Рио»
Комментарии
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НС
Наталья Середа
Смотрю на картинку и она мне напоминает " Крокус".Современная сборная конструкция, представляющая каркас из труб,обшитый каким то материалом. Это место куда приходят ежедневно тысячи людей.Безопасно? Время покажет, но будет поздно.Пока существуют взятки и откаты такие сооружения будут.
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10 час.
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