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В Москве начался пожар в ТЦ «Рио»

В Москве начался пожар в ТЦ «Рио»

Причиной пожара в ТРЦ «Рио» в Москве стало короткое замыкание. К данному моменту он полностью потушен.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Смотрю на картинку и она мне напоминает &quot; Крокус&quot;.Современная сборная конструкция, представляющая каркас из труб,обшитый каким то материалом. Это место куда приходят ежедневно тысячи людей.Безопасно? Время покажет, но будет поздно.Пока существуют взятки и откаты такие сооружения будут.
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