В Москве начался пожар в ТЦ «Рио»

НС

Наталья Середа

Смотрю на картинку и она мне напоминает " Крокус".Современная сборная конструкция, представляющая каркас из труб,обшитый каким то материалом. Это место куда приходят ежедневно тысячи людей.Безопасно? Время покажет, но будет поздно.Пока существуют взятки и откаты такие сооружения будут.