Умар Нурмагомедов одержал 17-ю победу в карьере в ММА

На турнире UFC Fight Nights 238, проходившем в ночь со 2 на 3 марта, россиянин Умар Нурмагомедов победил казахстанца Бекзата Алмахана, а представляющий Бахрейн россиянин Шамиль Газиев уехал в больницу после поражения в главном бою от Жаирзиньо Розенструйка.