«Эти бездари никогда не отдадут своего»: Шахназаров назвал имена звезд, «оккупировавших» эстраду и кино в России

Владимир Степанян

В ряде комментариев звучит вопрос, а кто крышует всю . эту нечисть в российском шоу бизнесе. В одном из комментариев названо имя Любимовой. Ну это не серьезно, Любимова это просто малообразованный, не понятно как попавшая в кресло министра культуры, швейцар на воротах нашего шоу бизнеса, ужасной и безобразной пародии на культуру. Ранее вспоминали имя «специалиста» лобызать руки престарелой дамы усыновившей клоуна Галкина. Знаете, как в детской считалочке, тепло, но еще не горяче. Я бы присмотрелся к некоторым олигархам, которые имеют влияние на первых лиц государства. А Шахназарову спасибо, сказал все, что знал и ВСЕ, ЧТО МОГ.