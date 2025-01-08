Интересная жизнь с Vera Star По мнению авторитетного публициста Михаила Шахназарова, российская культура давно «оккупирована» кучкой людей, которые не дают возможности раскрыться новым талантам.
«Эти бездари никогда не отдадут своего»: Шахназаров назвал имена звезд, «оккупировавших» эстраду и кино в России
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Владимир Степанян
Люди, смотрите два канала - Культура и Звезда, там поганую рожу Киркорова и прости господи Милявскую не увидите.
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1 час.
Владимир Степанян
В ряде комментариев звучит вопрос, а кто крышует всю . эту нечисть в российском шоу бизнесе. В одном из комментариев названо имя Любимовой. Ну это не серьезно, Любимова это просто малообразованный, не понятно как попавшая в кресло министра культуры, швейцар на воротах нашего шоу бизнеса, ужасной и безобразной пародии на культуру. Ранее вспоминали имя «специалиста» лобызать руки престарелой дамы усыновившей клоуна Галкина. Знаете, как в детской считалочке, тепло, но еще не горяче. Я бы присмотрелся к некоторым олигархам, которые имеют влияние на первых лиц государства. А Шахназарову спасибо, сказал все, что знал и ВСЕ, ЧТО МОГ.
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1 час.
ВС
Владимир Степанян
Пятая колона последовательно решает задачу дебилизации народа России, особенно молодежи. А мартышки от шоу бизнеса их более, чем хорошо, проплаченный инструмент.
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1 час.
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