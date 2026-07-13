Иран: Соединенные Штаты (США) объявили, что военно-морская блокада Ирана, снятая в июне, будет возобновлена ​​с 23:30 по тегеранскому времени (20:00 по Гринвичу) 14 июля после неоднократных перестрелок между американскими и иранскими войсками в Ормузском проливе, Оманском заливе и Персидском заливе.