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22 мая 2025 года на факультете ВШМ (Высшая школа менеджмента) прошла Международная научно-практическая конференция «Инновационные методы профессиональной подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства», которая объединила представителей ведущих профильных ВУЗов: БФУ им.