Наташа Бардо: «Я циничный потребитель пользы»

Наташа Бардо из личного архива Наташи Бардо Актриса и участница шоу «Мастер игры» на ТНТ рассказала, как ухаживает за кожей в путешествиях, почему не доверяет косметологам, как питание влияет на ее внешний вид и что помогает восстановиться после напряженных съемок.