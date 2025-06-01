Наташа Бардо: «Я циничный потребитель пользы»

Наташа Бардо из личного архива Наташи Бардо Актриса и участница шоу «Мастер игры» на ТНТ рассказала, как ухаживает за кожей в путешествиях, почему не доверяет косметологам, как питание влияет на ее внешний вид и что помогает восстановиться после напряженных съемок.
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