Эксперт по безопасности раскритиковал досмотр школьниц перед ЕГЭ: «Это беспредел»

МОСКВА, 3 июня, ФедералПресс. Стресс от унизительного досмотра может помешать школьникам сдать экзамены, ситуация в воронежской школе № 62 недопустима, а действия взрослых, замешанных в скандале, могут быть расценены как правонарушение.
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