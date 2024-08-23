Apple разрешит удалять "Камеру", App Store и другие предустановленные приложения

Пользователи iPhone в Евросоюзе получат расширенные настройки приложений по умолчанию, которые можно заменить на сторонние, а многие предустановленные программы, такие как "Камера" и App Store, можно будет удалить.
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