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Apple разрешит удалять "Камеру", App Store и другие предустановленные приложения

Apple разрешит удалять "Камеру", App Store и другие предустановленные приложения

Пользователи iPhone в Евросоюзе получат расширенные настройки приложений по умолчанию, которые можно заменить на сторонние, а многие предустановленные программы, такие как "Камера" и App Store, можно будет удалить.

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