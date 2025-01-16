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В Госдуме сделали неожиданное предложение советникам Трампа

В Госдуме сделали неожиданное предложение советникам Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал советников избранного президента США Дональда Трампа не "изобретать велосипед" для прекращения конфликта на Украине, а придерживаться условий, озвученных президентом России Владимиром Путиным.

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