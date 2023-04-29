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Никишин о 55 очках в сезоне: «Если не забиваю – это траур. Когда забью, о статистике не особо думаю. С Зубовым часто остаемся на льду, есть тонкости»

В сезоне-2022/23 21-летний защитник набрал 55 (11+44) очков в 65 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. – Перед началом чемпионата прикидывали – сколько сможете набрать? – Главное – хотя бы один гол забить.

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