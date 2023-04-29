В сезоне-2022/23 21-летний защитник набрал 55 (11+44) очков в 65 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. – Перед началом чемпионата прикидывали – сколько сможете набрать? – Главное – хотя бы один гол забить.
Популярные статьи
- Энди Маррей: «Первый тренерский опыт закончился позором. Пятилетняя дочка отказалась играть»
- Игрок «Оренбурга» Гойкович о России: «В Боснии считали, что у вас весь год на улице мороз – минус 15 градусов и медведи на улице ходят»
- Семак об отказе Дзюбы от рукопожатия: «Ни на кого никогда не обижаюсь. Нет человека, которому я не подал бы руки. У Артема другой характер, воспитание, мысли»
Свежие комментарии