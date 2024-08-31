3D-принтер WASP позволит строить дома за 1000 долларов

ООН недавно приобрела за 180 000 долларов у компании WASP установку для трехмерной печати домов. С ее помощью можно соорудить бюджетное жилище всего за 1000 долларов, что является приемлемой ценой даже для малообеспеченных слоев населения.
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