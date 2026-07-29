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Вести Севастополь

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Севастопольские ученые придумали, как сохранить влагу в почве на три года

Севастопольские ученые придумали, как сохранить влагу в почве на три года

«Умные» удобрения помогут местным аграриям в условиях недостатка влаги на полуострове. Сотрудник Института перспективных исследований СевГУ Андрей Сорокин создал образец композиционного супер-абсорбента для нужд сельского хозяйства и выиграл грант Российского научного фонда.

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