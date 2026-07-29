Севастопольские ученые придумали, как сохранить влагу в почве на три года

«Умные» удобрения помогут местным аграриям в условиях недостатка влаги на полуострове. Сотрудник Института перспективных исследований СевГУ Андрей Сорокин создал образец композиционного супер-абсорбента для нужд сельского хозяйства и выиграл грант Российского научного фонда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)