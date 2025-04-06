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Царьград

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Трамп предупреждает: Канаде грозят пошлины и разрыв военного сотрудничества

Трамп предупреждает: Канаде грозят пошлины и разрыв военного сотрудничества

Президент США Дональд Трамп пригрозил тарифами Канаде, что может подорвать их военное партнерство. Генерал Грегори Гийо заявил, что разрыв приведет к снижению безопасности на северных границах и потребует крупных инвестиций США в оборону.

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