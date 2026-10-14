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Царьград

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Упокоился в Виннице: почему Анатолия Кашпировского похоронили в безымянной могиле

Упокоился в Виннице: почему Анатолия Кашпировского похоронили в безымянной могиле

Местом погребения психотерапевта стало кладбище, где покоятся останки его родителей и дочери.Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронили в украинской Виннице 13 октября.

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