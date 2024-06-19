Турэксперт Мкртчян назвал 2 самых выгодных месяца для отпуска

Алексан Мкртчян считает, что лучше всего уходить в отпуск в сентябре и октябреС наступлением лета многие хотят уйти в отпуск именно в этот период, но вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян призвал не торопиться.
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