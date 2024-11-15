🥛 В Крыму за текущий год выросли объёмы производства молока, творога и мяса В регионе работает 25 предприятий по производству молочной продукции и 23 – по переработке мяса.
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🥛 В Крыму за текущий год выросли объёмы производства молока, творога и мяса В регионе работает 25 предприятий по производству молочной продукции и 23 – по переработке мяса.