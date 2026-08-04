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Порядок, государство

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В Иркутской области полицейские и общественники провели для детей «Зарядку со стражем порядка»

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» совместно с представителем Общественного совета приняли участие во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Дню физкультурника.

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