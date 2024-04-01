Куда идем – с Татьяной Троянской

Посмеяться, погрустить, поностальгировать по детству смогут петербуржцы и гости города, посетив культурные мероприятия, о которых рассказывает обозреватель «Петербургского дневника» ПУШКИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ Третьего апреля в театре-фестивале «Балтийский дом» стартует 26-й фестиваль русских театров «Встречи в России».
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