Куда идем – с Татьяной Троянской

Посмеяться, погрустить, поностальгировать по детству смогут петербуржцы и гости города, посетив культурные мероприятия, о которых рассказывает обозреватель «Петербургского дневника» ПУШКИНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ Третьего апреля в театре-фестивале «Балтийский дом» стартует 26-й фестиваль русских театров «Встречи в России».