Да они гении. В этнической лавке Питера к еде подселили крыс для вкуса и привлечения клиентов

Avia.pro - СМИ Санкт-Петербург, культурная столица России! Город, где каждый камень набережной хранит воспоминания о величии прошлого, а каждое кафе и лавка — секреты… ну, скажем так, не всегда аппетитные.
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