Собянин рассказал, какие объекты отреставрируют в Москве в 2024 году

Работа специалистов продолжится в этом году Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в 2023 году в Москве было отреставрировано 220 памятников архитектуры разных эпох, в том числе Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах и павильон № 66 на ВДНХ.