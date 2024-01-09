Собянин рассказал, какие объекты отреставрируют в Москве в 2024 году

Работа специалистов продолжится в этом году Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в 2023 году в Москве было отреставрировано 220 памятников архитектуры разных эпох, в том числе Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах и павильон № 66 на ВДНХ.
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