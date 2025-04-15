Спецпосланник Уиткофф: Путин на встрече обратился с просьбой обеспечить постоянный мир

Встреча представителя Соединённых Штатов и президента России прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге.Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что во время встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге лидер России обратился к американской стороне с просьбой о содействии в установлении прочного мира на Украине.