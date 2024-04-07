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Тихий бунт Германии в НАТО: Немецкие власти не готовы погибать

Тихий бунт Германии в НАТО: Немецкие власти не готовы погибать

Одной из самых важных в уставе Североатлантического альянса считается статья 5. Согласно ей, нападение на одного из членов блока будет рассматриваться участниками организации как атака против всех членов НАТО.

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