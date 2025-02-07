Дерматолог назвала причины появления седины

Седина нередко появляется задолго до наступления старости. Дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева 7 февраля рассказала «Известиям», почему могут поседеть волосы и что можно предпринять, чтобы замедлить этот процесс.