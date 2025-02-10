Неделя фильмов Станислава Говорухина

С 10 по 13 февраля по ТВ покажут коллекцию фильмов Станислава Говорухина. «Вертикаль» кадр из фильма Станислав Говорухин — советский и российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, народный артист РФ.
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