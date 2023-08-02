Военное обозрение

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Захарова отреагировала на заявления постпреда США при ООН о том, что возможная атака ЧВК «Вагнер» на Польшу будет расценена как атака со стороны РФ

Захарова отреагировала на заявления постпреда США при ООН о том, что возможная атака ЧВК «Вагнер» на Польшу будет расценена как атака со стороны РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своём аккаунте в Telegram заявления, сделанные представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд о том, что в случае «атаки со стороны ЧВК «Вагнер» на Польшу она будет расценена как атака со стороны России».

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