Захарова отреагировала на заявления постпреда США при ООН о том, что возможная атака ЧВК «Вагнер» на Польшу будет расценена как атака со стороны РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своём аккаунте в Telegram заявления, сделанные представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд о том, что в случае «атаки со стороны ЧВК «Вагнер» на Польшу она будет расценена как атака со стороны России».
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