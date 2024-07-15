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Калужские новости

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Денисов поручил взбодрить калужские управляющие компании

Денисов поручил взбодрить калужские управляющие компании

Во время очередной утренний прогулки по Калуге Дмитрий Денисов не понял, чем занимаются несколько управляющих компаний города, и поручил их взбодритьВо время очередной утренний прогулки по Калуге Дмитрий Денисов не понял, чем занимаются несколько управляющих компаний города, и поручил их взбодрить.

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