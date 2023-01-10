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Действия РФ в Артемовске и Соледаре срывают наступление ВСУ на Мелитополь

Действия РФ в Артемовске и Соледаре срывают наступление ВСУ на Мелитополь

Российские подразделения продолжают успешные наступательные действия на Артемовск и Соледар. Ситуация для ВСУ в этих населенных пунктах критическая.

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