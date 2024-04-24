Губернатор Алтайского края Томенко рассказал, куда пройдет газ в 2024 году

Число сел, подключенных к голубому топливу, вырастет до 122 В 2024 году в Алтайском крае будут газифицированы четыре новых населенных пункта, сообщил губернатор региона Виктор Томенко во время отчета о работе правительства за 2023 год.
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