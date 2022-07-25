Илон Маск опроверг роман с бывшей женой сооснователя Google Сергея Брина: "Полная чушь"

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал в твиттере (заблокирован в России) новости о своем романе с женой сооснователя Google Сергея Брина Николь Шанахан, который якобы привел к разводу пары и окончанию дружбы между миллиардерами.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал в твиттере (заблокирован в России) новости о своем романе с женой сооснователя Google Сергея Брина Николь Шанахан, который якобы привел к разводу пары и окончанию дружбы между миллиардерами.
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