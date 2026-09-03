В Сергиево-Посадском округе произошло столкновение электровоза и легковушки

В городе Пересвет на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло серьезное ДТП: легковой автомобиль Renault Logan столкнулся с электровозом.
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