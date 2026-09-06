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Спорт Уик-Энд

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ЦСКА - с первым титулом сезона. Донские берега не принесли удачи ростовчанкам

ЦСКА - с первым титулом сезона. Донские берега не принесли удачи ростовчанкам

ГАНДБОЛ. Суперкубок России. Женщины«Ростов-Дон» - ЦСКА - 34:34 (19:15). Семиметровые - 3:4 В донской столице чемпионки России гандболистки «Ростов-Дона» уступили в серии семиметровых бросков обладателю Кубка страны столичному ЦСКА.

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