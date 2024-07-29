В полиции Махачкалы умер участник СВО

МВД Дагестана прокомментировало видео с умершим в отделе полиции участником СВО Дагестанские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 48-летнего участника СВО Ахмеда Джабраилова в Советском РОВД в Махачкале 9 июля.
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