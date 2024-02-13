13 вещей и привычек японцев, которые сложно понять иностранцам

Япония была и остается страной с традициями и обычаями, непонятными для большинства европейцев. Японцев руководство заставляет брать выходные, вокруг них много мультяшной тематики, а женщины и вовсе бреют лица.
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