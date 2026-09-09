В США спасли мужчину, упавшего в люк и проведшего там 2 дня

В городе Лафайет, штат Луизиана, спасатели вытащили мужчину из ливневой канализации после того, как прохожий заметил торчащий из люка флаг, пишет сайт местной радиостанции HOT 107.
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