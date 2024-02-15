Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • сергей максимов
    что то Слуцкий попутал!!!!Леонид Слуцкий за...
  • Евгений Алексеенко
    Да,пока мы не уничтожим таких чиновников,как Храмова,во власти будет еще хуже.А что делает наш Гарант,Что он молчит?"Жалуйся своему П...
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    Айфторь, а покажи личику гульчатай.😂"Жалуйся своему П...

Леонид Слуцкий заботится о детях мигрантов. Но зачем нам их дети?

Леонид Слуцкий заботится о детях мигрантов. Но зачем нам их дети?

Интересную инициативу озвучил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который пытается набрать очки перед президентскими выборами.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Как зачем? Вот на этих провокациях он и ломанулся стать президентом.
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1 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Самое рациональное не пускать их в страну . И вообще почему этот впрос не решает ВВП ?
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1 час.
сергей максимов
что то Слуцкий попутал!!!!
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19 мин.

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