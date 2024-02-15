Леонид Слуцкий заботится о детях мигрантов. Но зачем нам их дети?

Интересную инициативу озвучил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который пытается набрать очки перед президентскими выборами.
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