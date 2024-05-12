Москалькова призвала мир осудить удары украинских боевиков по мирным жителям

ТАСС/Елизавета Демидова После обстрела украинскими боевиками жилого квартала Белгорода, где обрушился многоквартирный дом, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить удары Вооруженных сил Украины по мирным жителям.
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