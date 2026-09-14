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Аргументы и Факты

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Медведев назвал туманной перспективу гибели человечества от ИИ

Медведев назвал туманной перспективу гибели человечества от ИИ

Перспектива гибели человечества от искусственного интеллекта является туманной, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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