И целого времени мало. Тест-драйв BMW Z8

Честно говоря, я никогда не был фанатом фильмов про Бонда. Не считая последнего цикла с Дэниелом Крейгом, где тональность сменилась на более приземленную и драматичную, все они кажутся наивными, наигранными и, главное, одинаковыми: геройский герой гоняется за злодейским злодеем, где-то по пути соблазняет красивую красотку — и так 20 раз.