Юрий Ильинов

По итогам переговоров в Стамбуле: состоялся телефонный разговор главы МИД РФ и госсекретаря США Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Инициатива беседы исходила от американской стороны, сообщает МИД РФ. Главы дипломатических ведомств двух стран обсудили вчерашние российско-украинские переговоры, прошедшие в Стамбуле. Рубио в целом положительно оценил их итоги и приветствовал договоренности об обмене военнопленными. Глава Госдепа США подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования украинского кризиса. Стороны обсудили подготовку видения тех условий, которые необходимы для заключения перемирия. В свою очередь, Лавров отметил позитивную роль США в том, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о необходимости возобновления диалога между враждующими сторонами. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва и дальше готова сотрудничать с Вашингтоном в этом вопросе. В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов. Между тем, министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге глава Госдепа США звонить не стал. Да и смысл, администрация Трампа уже четко дала понять, что все вопросы будут решаться без учета мнения Киева. Зато у главы украинского дипведомства состоялся сегодня телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и ярой русофобкой Каей Каллас. Обсуждали тоже переговоры в Стамбуле. Как написал Сибига в телеграм-канале МИД Украины, в ходе беседы стороны «пришли к согласию, что давление на Москву необходимо усилить для достижения полного и длительного прекращения огня». Вот в случае с беседой Лаврова и Рубио разговор вели, действительно, дипломаты двух великих держав, стремящиеся достичь мира на Украине на приемлемых условиях и уважающие позиции друг друга. Во втором — даже комментировать смысла нет, привычные угрозы и болтовня, которую и устраивать не было смысла.