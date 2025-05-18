Слабеющий Трамп: насколько это выгодно России? Кто его слушает? Последние события в Стамбуле лишний раз подтверждают не самое уважительное отношение сторон конфликта к мнению Дональда Трампа.
Слабеющий Трамп: насколько это выгодно России?
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Юрий Ильинов
По итогам переговоров в Стамбуле: состоялся телефонный разговор главы МИД РФ и госсекретаря США Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Инициатива беседы исходила от американской стороны, сообщает МИД РФ. Главы дипломатических ведомств двух стран обсудили вчерашние российско-украинские переговоры, прошедшие в Стамбуле. Рубио в целом положительно оценил их итоги и приветствовал договоренности об обмене военнопленными. Глава Госдепа США подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования украинского кризиса. Стороны обсудили подготовку видения тех условий, которые необходимы для заключения перемирия. В свою очередь, Лавров отметил позитивную роль США в том, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о необходимости возобновления диалога между враждующими сторонами. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва и дальше готова сотрудничать с Вашингтоном в этом вопросе. В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов. Между тем, министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге глава Госдепа США звонить не стал. Да и смысл, администрация Трампа уже четко дала понять, что все вопросы будут решаться без учета мнения Киева. Зато у главы украинского дипведомства состоялся сегодня телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и ярой русофобкой Каей Каллас. Обсуждали тоже переговоры в Стамбуле. Как написал Сибига в телеграм-канале МИД Украины, в ходе беседы стороны «пришли к согласию, что давление на Москву необходимо усилить для достижения полного и длительного прекращения огня». Вот в случае с беседой Лаврова и Рубио разговор вели, действительно, дипломаты двух великих держав, стремящиеся достичь мира на Украине на приемлемых условиях и уважающие позиции друг друга. Во втором — даже комментировать смысла нет, привычные угрозы и болтовня, которую и устраивать не было смысла.
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12 час.
Юрий Ильинов
New York Times пообщалась с российскими военными, узнав их мнение об СВО Российские солдаты признаются, что готовы воевать до полного освобождения новых регионов РФ. Об этом рассказали несколько военных в телефонных интервью газете The New York Times. Авторы публикации якобы опросили 11 российских солдат, которые воюют в зоне СВО или принимали участие в боях ранее. Они заявили, что отвергают предложение Украины и Запада о безусловном прекращении огня, поскольку считают необходимым полностью деоккупировать новые территории. Мы хотим отбить все регионы, чтобы в будущем не приходилось за них бороться. Иначе все ребята погибли зря – сказал мобилизованный российский солдат Сергей, воюющий в ДНР. Ранее стало известно, что российская делегация в Стамбуле предупредила украинскую сторону, что непризнание новых российских территорий и продолжение боевых действий может лишить Киев еще двух регионов – Сумской и Харьковской областей. Эту информацию, в частности, подтвердил депутат Госдумы, телеведущий ВГТРК Евгений Попов.
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12 час.
M T
Не слабеющий, а ослабляющий Америку Трамп выгоден России. Но от этого он будет слабеющим, а может и не уцелеть.
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6 час.
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