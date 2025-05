Юрий Ильинов

New York Times пообщалась с российскими военными, узнав их мнение об СВО Российские солдаты признаются, что готовы воевать до полного освобождения новых регионов РФ. Об этом рассказали несколько военных в телефонных интервью газете The New York Times. Авторы публикации якобы опросили 11 российских солдат, которые воюют в зоне СВО или принимали участие в боях ранее. Они заявили, что отвергают предложение Украины и Запада о безусловном прекращении огня, поскольку считают необходимым полностью деоккупировать новые территории. Мы хотим отбить все регионы, чтобы в будущем не приходилось за них бороться. Иначе все ребята погибли зря – сказал мобилизованный российский солдат Сергей, воюющий в ДНР. Ранее стало известно, что российская делегация в Стамбуле предупредила украинскую сторону, что непризнание новых российских территорий и продолжение боевых действий может лишить Киев еще двух регионов – Сумской и Харьковской областей. Эту информацию, в частности, подтвердил депутат Госдумы, телеведущий ВГТРК Евгений Попов.