«Надуть Трампа»: Киев просит энергетического перемирия, но продолжает бить по российским НПЗ и подстанциям Все ходы укро-президента записаны, а новые просчитать нетрудно Игорь Землянский Фото: В.
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жЫдо-бандэрью верить нельзя!!!