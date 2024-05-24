Наталью Фриске не пустят на похороны сестры — известна причина

Стало известно о том, что члены семьи певицы не смогут попрощаться с Татьяной. Наталья Фриске кадр шоу "Звезды сошлись" на НТВНаталья Фриске на днях получила трагическую новость о кончине двоюродной сестры Татьяны Гончаренко.