Наталью Фриске не пустят на похороны сестры — известна причина

Стало известно о том, что члены семьи певицы не смогут попрощаться с Татьяной. Наталья Фриске кадр шоу "Звезды сошлись" на НТВНаталья Фриске на днях получила трагическую новость о кончине двоюродной сестры Татьяны Гончаренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии